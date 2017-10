Perché la bagarre in Bankitalia è un affronto secondo Napolitano

Roma. Nelle ore successive la bagarre parlamentare a sfavore del rinnovo dell’incarico di governatore di Banca d’Italia a Ignazio Visco – così ricostruite dal Foglio – l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, colui che nominò Visco come successore di Mario Draghi nel 2011, ha criticato l’iniziativa del Partito democratico di Matteo Renzi in modo sprezzante. "Non devo occuparmi delle troppe cose che ogni giorno capitano e sono deplorevoli”, ha detto. L’Istituzione della Banca d’Italia è stata apertamente violata da polemiche partitiche alla vigilia della campagna elettorale, dal punto di vista di Napolitano.

Ecco il testo originale della mozione su Visco che il Pd voleva presentare Le modifiche fatte poco prima che andasse in aula durante una riunione tra il ministro Finocchiaro, il capogruppo Rosato e il sottosegretario Baretta

Il senso di quella frase tagliente sull’intervento politico nella nomina, probabilmente, è presto spiegato da Napolitano stesso in un discorso del 13 settembre 2015 a Trento al conferimento del Premio Internazionale "Alcide De Gasperi - Costruttori d'Europa” a Draghi, all’epoca presidente della Banca centrale europea da circa quattro anni. Napolitano lo fa ricordando il pensiero di Paul Volcker, presidente della Federal Reserve dal 1979 al 1987, ovvero un mostro sacro che pose fine alla pluriennale stagflazione americana e che dimostrò l’importanza del gestire le aspettative di inflazione per influenzare il ciclo economico.

"Mi piace qui ricordare – ha detto Napolitano a Trento – quello che sul ruolo delle banche centrali disse diversi anni fa Paul Volcker, e che mi pare più che mai attuale: "In un mondo turbolento chiamato a fronteggiare nuove incertezze, la banca centrale indipendente rappresenta simbolicamente l'importanza che una società attribuisce alla stabilità finanziaria e garantisce un ambiente nel quale possono coltivarsi professionalità, continuità e integrità". Qualcosa che, secondo Napolitano, è messo a repentaglio in modo deplorevole.