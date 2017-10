I veri vuoti di Bankitalia

Doveva essere un referendum su Visco, rischia di diventare un altro referendum su Renzi. Ma che sta succedendo nel triangolo tra Palazzo Chigi, Quirinale e segreteria del Pd? Vediamo un attimo. Definire “eversione”, come ha fatto Ferruccio de Bortoli su Twitter, la scelta del Partito democratico di portare in Parlamento la discussione sul rinnovo di Bankitalia è una forzatura giornalistica non molto diversa dalla scelta di evocare il “ritorno al fascismo” per spiegare il senso dell’uso della fiducia nell’approvazione di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.