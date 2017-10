La parola a Pizzarotti

Roma. Rumore di fondo, nulla di più. “Chiacchiericcio destinato a essere strozzato, ancora una volta, ancora per un po’”. Al solo sentirne accennare, alla eliminazione del limite dei due mandati per i portavoce del Movimento 5 stelle, Federico Pizzarotti si mette a ridere. Per il sindaco di Parma, la questione la si può liquidare in fretta: “Quella regola non verrà cambiata fintantoché non riguarderà in maniera diretta i vari Di Maio e Di Battista. O magari la Lombardi”, fresca candidata...

