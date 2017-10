Roma. Chiara Appendino, sindaca di Torino, è indagata per falso in atto pubblico insieme al suo capo di gabinetto Paolo Giordana e all’assessore al bilancio Sergio Rolando. Per la sindaca è già il secondo avviso di garanzia, dopo quello per i fatti di Piazza San Carlo. Per la procura, che indaga a partire da un esposto presentato dai capigruppo del Pd Stefano Lorusso e della lista Morano Alberto Morano, l’amministrazione avrebbe tolto dal bilancio del 2016 un debito da 5...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.