Dai vaccini alla Catalogna. Perché le democrazie sono vittime del proprio successo

In una qualsiasi fase storica diversa rispetto a quella che viviamo oggi, l’assegnazione del premio Nobel per l’economia a Richard Thaler, per il suo contributo negli studi sull’economia comportamentale, avrebbe avuto un significato strettamente economico e avrebbe avuto un’implicazione politica collegata solo alla semplice e fredda valutazione del buon funzionamento o meno della famosa teoria del nudge, ovverosia la necessità o meno che uno stato metta in campo delle spinte gentili per rendere meno irrazionali le scelte dei cittadini. ...

