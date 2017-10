Roma. Nel 2014, il senatore Roberto Calderoli si presentò a Palazzo Madama con un carrello e varie scatole-dono contenenti 10.500 emendamenti all’Italicum. Nulla in confronto a quelli che sarebbero arrivati dopo; dagli oltre cinquecentomila presentati in commissione Affari costituzionali, durante la discussione sulla riforma Boschi, agli 82 milioni di emendamenti con l’approdo del ddl in aula. La fama di Calderoli versione castigatore o rallentatore di leggi è proverbiale. Una volta spiegò pure il metodo: “Mi sono attrezzato. Ho un programmino...

