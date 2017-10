Anche sui sindacati il M5s ha le idee molto confuse

Intervistato a “Di martedì’’ da uno stuolo di giornalisti, Luigi Di Maio è riuscito a schivare le domande (apparentemente insidiose) con l’abilità di un doroteo d’antan. Solo in un caso ha risposto con “voce dura’’, confermando le precedenti affermazioni di Torino: quando lo hanno accusato di nostalgia del Ventennio per come vorrebbe trattare i sindacati (di cui tutti i presenti si sono rivelati strenui difensori). In realtà sarebbe bastato leggere con più attenzione il programma del Movimento 5 stelle e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.