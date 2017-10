Arriva oggi in aula il testo blindato della legge elettorale. La discussione sul Rosatellum inizierà alle 13,45 e il primo voto di fiducia sarà espresso dalle 15,45 sull'articolo 1. Poi, dalle 19,30, si voterà sull'articolo 2, mentre la terza votazione è stata fissata per domani mattina. Intorno alle 13 della stessa giornata di giovedì si procederà all’esame degli articoli 4 e 5 e, successivamente, alla discussione degli ordini del giorno e alle dichiarazioni di voto finale. Il via libera da parte della Camera dovrebbe arrivare in serata.

Gli anti-Rosatellum in piazza

"La fiducia sulla legge elettorale è un atto eversivo. Solo Mussolini aveva fatto cose simili". La posizione è di Alessandro Di Battista, che intervistato oggi in radio ha invitato il presidente della Repubblica a "pensarci 100, 1000 volte prima di firmare il Rosatellum bis". Insieme agli altri deputati del Movimento 5 stelle, il popolo grillino è stato il primo a scendere in piazza oggi davanti alla Camera. I grillini hanno già annunciato che non parteciperanno al voto sulla fiducia di oggi, anche se parteciperà alle dichiarazioni di voto con i deputati Toninelli e Cecconi. "Vogliamo restare fuori da questi giochi elettorali. Vogliamo stare fra la gente", sottolinea il capogruppo, Simone Valente.

Nel pomeriggio, dalle 17,30 in poi, arriveranno in piazza anche Sinistra Italiana, Possibile, Mdp e Campo Progressista davanti al Pantheon. Alla manifestazione saranno presenti anche i parlamentari, come Pierluigi Bersani, che ha fatto sapere di partecipare. Per l'occasione è stato siglato un "armistizio" con il movimento guidato da Giuliano Pisapia, dopo la rumorosa rottura dei giorni passati.

