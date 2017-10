D’Alema-Grillo, diversi ma uguali

Roma. La piazza è diversa: il Pantheon per Mdp, Sinistra italiana, Possibile, civici del “no” al Referendum e seguaci di Giuliano Pisapia in pace momentanea con coloro con cui Pisapia ha litigato l’altroieri; Montecitorio per i Cinque stelle. L’orario anche: le 17 e 30 nel primo caso, dalle 13 a oltranza nel secondo (con idea di “vegliare” sulla legge elettorale sui cui è stata posta la fiducia). Ma la cosa che fa sobbalzare il militante di Mdp che ascolta da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.