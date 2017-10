Pappalardo e il grillismo che si mangia il grillismo

Il nostro vero neorealismo è la commedia all’italiana. Gli avvenimenti di piazza Montecitorio di ieri si possono spiegare solo se uno ha in mente “Vogliamo i colonnelli” di Mario Monicelli o i Fantozzi di Paolo Villaggio. I protagonisti sono il generale Pappalardo e Alessandro Di Battista. Pappalardo, che oltre a essere generale dei carabinieri in pensione è anche ex sottosegretario e deputato (con vitalizio) – casta purissima! –, si è presentato per una marcetta su Roma con il suo...

