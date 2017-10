Ci rivedremo all’inferno, come il titolo di un vecchio film, è la parafrasi veritiera del saluto inviato da Massimo D’Alema a Giuliano Pisapia: “Penso che ci rivedremo, in fondo abbiamo lo stesso obiettivo”. Mah. Alcuni mesi per annusarsi, e non avere manco la forza di dirsi serenamente addio. Uno adesso se ne va con il suo progetto di partitino del tre per cento, di cui nemmeno lui sa “che farsene”, mentre il sindaco di Milano, ondivago ma coerente, se ne...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.