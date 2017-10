Anna Finocchiaro aderisce all'appello del Foglio

È nostro dovere difendere i principi e gli strumenti della democrazia europea, così come le occasioni e le conquiste conseguite attraverso il processo comunitario contro i rischi di disgregazione. Siamo consapevoli che questo può farsi promuovendo un cambiamento che ampli gli ambiti di azione comune, rafforzi i valori di solidarietà e progresso, estenda diritti e protezione sociale. Con più integrazione, dunque. Elias Canetti scriveva "Tanti che vorrebbero lasciare l'Europa. Io in Europa vorrei esserci ancora di più". Per questo, aderisco all’appello promosso dal Foglio per inserire nel simbolo del Pd un richiamo alla bandiera dell’Unione Europea.





*Ministro per i rapporti con il Parlamento