Torino perde spinta, verve, imprese. Colpa di Appendino, ma c'è di più

Roma. “Guardi, lei mi dovrebbe chiamare non per chiedermi che cosa succede a Torino ma piuttosto per quello che NON sta succedendo”. Marco Boglione, presidente di BasicNet, azienda proprietaria dei marchi Robe di Kappa e K-Way, ha la battuta pronta e sintetizza così l’immobilismo della sua città, visto con “zero soddisfazione anzi con grande frustrazione”. “Ma che cosa sta succedendo a Torino?”, si chiedeva giusto ieri la Stampa con un appuntito e inusitato editoriale contro la classe dirigente che governa...

