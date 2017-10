Anche questa volta Salvini non conquista il sud: in Sicilia si nasconde dietro Fratelli d’Italia

Anche stavolta lo sbarco di Matteo Salvini al Sud si farà la prossima volta. Dopo mesi di comizi spesso contestatissimi, incursioni in giornata, una notte da recluso dentro al Cara di Mineo e felpe con scritto sopra "Trapani" o "Marsala", alla prima prova utile, che poi sono le elezioni regionali in Sicilia, il leader del Carroccio, all'ultimo, ha preferito battere in ritirata nascondersi sotto l'ala di Fratelli d'Italia ed evitare la conta dei voti. Niente arrembaggio contro "la malapolitica che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.