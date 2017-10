L'incostituzionalità preventiva

Quando nel chiacchiericcio politico giornalistico rispunta la sagoma dell’avvocato Felice Carlo Besostri, in passato protagonista dei ricorsi che portarono all’abrogazione parziale del Porcellum e dell’Italicum, si capisce che il clima sulla legge elettorale si sta scaldando e il gioco comincia a farsi duro. Sporco no, è sempre tutto in punta di penna e carte da bollo. Ma duro. E con la tendenza, sempre più marcata, a forzare i dati di fatto e le procedure. E’ il lavoro dei costituzionalisti, e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.