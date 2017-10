E se alla fine la bandiera con le stelle d’Europa la facesse clamorosamente il Cav.? Nelle ultime ore, la distanza siderale tra l’eccezionale discorso pronunciato da Emmanuel Macron alla Sorbonne di Parigi (Europa, en marche!) e il surreale dibattito sulla legittimità o meno di un referendum illegale in Spagna (Catalogna, en arrière!) ha contribuito a movimentare ancora di più, anche in Italia, il dibattito tra chi considera la cornice sovranazionale dell’Europa come un sogno da realizzare e chi considera invece...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.