Roma. Cosa pensano i Cinque stelle sul caso catalano? A differenza di tanti altri temi, la posizione del Movimento non è particolarmente gridata, tant’è che sui media non rimbalza. Però c’è, e la spiega al Foglio l’eurodeputata Laura Agea, portavoce dei Cinque stelle al Parlamento europeo. “Il Movimento Cinque stelle è ovviamente da sempre a favore dell’autodeterminazione dei popoli. E’ un principio al quale ci siamo sempre ispirati. Crediamo però che i passaggi per arrivarci debbano sempre restare nell’alveo della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.