Il bilancio consolidato di Roma "non è veritiero"

Il bilancio consolidato presentato dalla giunta Raggi non ha gli elementi per ottenere un parere positivo da parte dell'Oref, l'organismo di revisione contabile del Campidoglio. Secondo i revisori “le risultanze esposte in bilancio” non rappresentano “in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica di Roma Capitale". L'Oref ritiene che le principali criticità siano relative alla rendicontazione delle partite contabili tra il Comune e le sue società partecipate, perciò invita il Campidoglio a potenziare le strutture preposte al controllo e alla verifica dei rapporti con tali società.

Nonostante tutto, questo pomeriggio la giunta ha portato in aula il documento e intende approvarlo entro domani, per rispettare i termini previsti dalla legge. E' stato il neo assessore al Bilancio della Capitale, Vincenzo Lemmetti, a commentare il fatto dalla sua pagina Facebook, accusando l'Oref di non essere un organismo imparziale: “L'Oref fa politica. La nostra amministrazione approverà il Bilancio consolidato 2016 di Roma Capitale. E non si farà fermare da chi approfitta del suo ruolo tecnico per esprimere giudizi politici che non gli competono”.

Poco più di due anni fa, tuttavia, l'allora consigliera comunale Virginia Raggi spiegava così alla giunta di Ignazio Marino la funzione e l'utilità dell'Oref: "Vi ricordo che è l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune. Un organo indipendente che dovremmo ascoltare molto attentamente quando ci invia delle relazioni sui bilanci e formula riserve ed eccezioni che ci dovrebbero indurre a fare qualche passo indietro e a modificare un po' il tiro''. Era il 21 giugno 2015 e all'attenzione dell'aula c'era il bilancio e il debito del comune di Roma.