Roma. Era alla Camera un paio di mercoledì fa, Massimo D’Alema, avvistato prima a colloquio con Bruno Tabacci e poi con due parlamentari alla buvette, tutto intento a non salutare nessuno. Giusto un po’ di freddezza con Lorenzo Guerini, non un cenno a Matteo Orfini, il figliol non prodigo, non un cenno neanche ad Andrea Romano, che pure fu direttore della sua ItalianiEuropei. Ognuno d’altronde ha le sue abitudini; c’è chi guarda i cantieri dei lavori con le mani dietro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.