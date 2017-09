Il grillismo e l'istinto suicida di combattere la ricchezza invece che la povertà

Ma davvero possiamo continuare a credere che la ricchezza sia un maledetto tabù? Tra le molte ed evidenti differenze tra la campagna elettorale tedesca, appena conclusasi, e la campagna elettorale italiana, che praticamente comincia da oggi, ce n’è una molto importante che riguarda un tema complicato da maneggiare: il rapporto della politica con i soldi. Nel caso specifico, il rapporto in questione non riguarda le categorie del codice penale ma riguarda semmai categorie non meno cruciali come quelle legate a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.