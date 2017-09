Non sappiamo se la nuova proposta di legge elettorale riuscirà a prendere magicamente una forma solida o continuerà a vivere comicamente in una forma a metà tra lo stato liquido e quello gassoso. Sappiamo però che in Italia ogni volta che una legge elettorale viene suggerita da un qualsiasi esponente di un qualsiasi partito che ha i numeri per poter far passare una legge elettorale un qualsiasi esponente di un qualsiasi partito che non ha i numeri per far passare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.