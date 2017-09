Di Maio fa il divo in attesa dell'incoronazione

Non lascia l'albergo da due giorni, Luigi Di Maio, ed è come se volesse imitare David Bowie o Bruce Springsteen, il boss, il divo. Appostato da ore sotto il primo sole del mattino, un fotografo romano in trasferta si abbandona a un commento non raffinato, ma che pure - riteniamo - rende bene l'idea: "Ahò ma chi te se n'cul...". È l'assenza di Giggino, che incombe. E allora ai cronisti non rimane che immaginare, avrà mangiato un cornetto alla crema? Dunque tutti ad intervistare la signora della hall di questo albergo tre stelle, che si chiama "Fra i pini". Avrà davvero cenato fra i pini, ieri sera, Di Maio? L'esegesi del nulla, che incombe. Verso la proclamazione del nuovo capo dei cinque stelle. Stasera.