Le primarie grilline: Di Maio, in peggio

Al direttore - Un solo candidato alle primarie grilline. Anzi no, sono due: c’è anche Roberto Saviano. Di Maio, in peggio.

Giorgio Martini

La carnevalata delle primarie grilline è la sintesi di un bluff che in tanti non vogliono vedere: la democrazia diretta non esiste, esiste al massimo la democrazia diretta da un blog. Il Financial Times, ieri, ha descritto le contraddizioni grilline, interrogandosi sul ruolo di Davide Casaleggio e mettendo in rilievo la scarsa trasparenza del Movimento 5 stelle. Tutto giusto ma ci permettiamo di segnalare un piccolo problema che ancora sfugge agli osservatori stranieri: il problema del Movimento 5 stelle non è il suo essere poco trasparente, il problema del M5s è quello che rappresenta il M5s, e il suo essere ogni giorno, sempre di più, il simbolo di tutto ciò che si trova distante dalla parola democrazia. Leggete Violante sul Foglio di oggi.