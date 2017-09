C'erano due populisti sul Prato (lo stravagante weekend della destra)

Milano. Umberto Bossi, per chi se lo ricorda, non è mai stato un populista. Un po’ perché l’abusato aggettivo, generatore automatico di fumisterie politologiche, ancora non andava di moda. Un po’ perché lui è un popolano, sempre e orgogliosamente popolano sul suo Prato che allora era solo verde, col suo popolino arruffato e pericolosamente incline a confondere il folk celtico con folclore padano. Ma con il senso delle sue tre o quattro cose da portare a casa o da difendere,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.