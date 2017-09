Ecco i candidati delle bluffarie grilline

Roma. E’ il giorno in cui la cosiddetta democrazia diretta vira verso la surrealtà e si trasforma in centralismo antidemocratico, con le primarie per il candidato premier a Cinque Stelle che vanno deserte nella sostanza, anche se in serata compaiono i nomi degli “sfidanti” dell’ultima ora di Luigi Di Maio, candidato unico alla scadenza ufficiale (le ore 12 di ieri). Eccolo, solo, il vicepresidente della Camera, protagonista della misteriosa (nelle regole) gara già annunciata. Solo se si esclude la “provocazione”...

