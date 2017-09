L’Europa va e il Nord ritorna. Salvini rischia di sgommare a Pontid

Milano. Il 46 per cento degli italiani si sente più insicuro per colpa degli immigrati. A Pontida, comune di tremila abitanti, la percentuale di quanto sarà? E sul Sacro Prato, dove sono state giurate indipendenze secessioni? Domenica la Lega si raduna a Pontida e, come spesso in passato, l’appuntamento annunciato come decisivo si è ridimensionato strada facendo rispetto a quello immaginato qualche mese fa da Matteo Salvini. Non solo per colpa della magistratura che sta bloccando i conti correnti del...

