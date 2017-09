La doppia moneta. Il rapporto con Salvini. La Sicilia. Il post referendum. Il conflitto di interessi che non c’è più. Tra le mille ragioni per cui verrà ricordata l’estate del 2017 ce n’è una importante che riguarda Silvio Berlusconi e che in particolare riguarda la certificazione di una caratteristica spesso sottovalutata del Cav: la sua lucida e formidabile pazzia. Nel giro di pochi mesi, Berlusconi è riuscito a mettere insieme una serie di mosse clamorosamente azzeccate che gli hanno permesso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.