Cosa non capisce Rep. di Mastella

A Repubblica Clemente Mastella proprio non piace, ma tutti i gusti sono gusti. Però commentare l’assoluzione dell’ex ministro senza neppure accennare alla sua interminabile traversia giudiziaria limitandosi a descriverlo come “re del pittoresco” o “pacioso professionista dell’intrallazzo innocente” sa di meschinità. Clemente Mastella è un combattente, non ha ceduto alla campagna giustizialista, ha stravinto le elezioni a Benevento, ma ha la “colpa” di non essere politicamente corretto, di saper dire che nella politica si lotta per il potere, che i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.