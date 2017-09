Come smascherare una super fake news: l’esistenza di un candidato premier

A pochi giorni dalla selezione del suo candidato premier, il movimento cinque stelle ha scelto di offrire un’ulteriore prova di credibilità, e una nuova conferma dell’ottimo funzionamento della democrazia diretta, facendo sapere ai suoi elettori che, allo stato attuale, a dodici giorni dal voto, non solo non esistono regole definite per eleggere il candidato premier grillino ma non esistono neppure candidati ufficiali. La modalità con cui verrà scelta – o meglio: ratificata – la persona che andrà a incarnare l’identità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.