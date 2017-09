Questa cosa che l’accordo italo libico per far cessare le partenze con i barconi sta mostrando qualche risultato – partenze in nettissimo calo e quindi niente morti in mare – non va proprio giù e scatena reazioni scomposte. Medici senza Frontiere scrive una lettera aperta per ricordare che i migranti sono costretti a stare in condizioni orribili nei centri di detenzione in Libia. “Bisogna fermare subito la terribile violenza perpetrata contro queste persone. Bisogna assicurare un rispetto basilare per i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.