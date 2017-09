La non decisione come saggia strategia

Oggi saranno pubblicate su Chi le sue foto mentre si ferma in un Autogrill, guarda sorridendo le caramelle gommose, e poi, come sarà capitato un po’ a tutti, si sofferma a ciondolare accanto a uno stand soppesando con le mani e lo sguardo un’enorme noce di prosciutto (nello specifico: cosparsa di pepe), una di quelle cose che non sai mai perché ma nell’episodico possibilismo di una fermata in Autogrill viene sempre voglia di acquistare. E insomma, mentre nelle feste di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.