Salvini tra Cernobbio e Pontida

Secondo la giuria di qualità è andato meglio di Di Maio, a Cernobbio. Non che fosse difficile. Matteo Salvini si era preparato, aveva detto. In riva al lago ha spiegato che la Lega, dopo tanto strillare, non proporrà un referendum per uscire dall’euro, semplicemente perché si è accorto che non si può (“non propongo cose che non si possono fare”). Apprezza, più o meno, il lavoro di Minniti, si mostra disponibile nel rapporto con Berlusconi, è cauto sulla legge elettorale....

