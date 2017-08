Sarebbe bello dire che la colpa è solo dell’estate, della distrazione generata dalle vacanze e della voglia di occuparsi sotto un ombrellone più di leggerezza che di pesantezza. Sarebbe bello dire che in un altro momento dell’anno la reazione sarebbe stata diversa, più pronta, più veloce, più indignata. Ma purtroppo le cose non stanno esattamente così. E lo spaesamento prodotto dal caldo agostano spiega solo in parte perché, durante l’estate, la notizia di “un cucciolo di delfino che muore mentre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.