L'identitarismo antirenziano della sinistra

Per tutta l’estate, la sinistra è rimasta vittima della propria irrilevanza, sempre più divisa. Degli ultimi tre mesi si ricordano, al massimo, gli stracci volati fra Giuliano Pisapia e gli alleati – alleati non si sa per quanto – di Mdp, Possibile e Sinistra italiana. Il motivo di tanta debolezza è presto detto: da quelle parti l’unico argomento che funziona è l’antirenzismo rutilante. Se Matteo Renzi sta in silenzio e non fa niente, la sinistra non sa che dire, un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.