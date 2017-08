Enough is enough. La ragione per cui l’esperienza del grillismo di governo messa in campo a Roma viene osservata quotidianamente da mezza Italia con uno sguardo curioso, appassionato e rassegnato non ha niente a che fare con una particolare categoria del voyeurismo politico o con una precisa forma di antipatia che può suscitare un sindaco sempre più imbarazzante come Virginia Raggi. Ha a che fare con qualcosa di più concreto, che pur essendo lì di fronte ai nostri occhi in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.