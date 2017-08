Atac e Raggi, fallimenti paralleli

Roma. La sostituzione dell’assessore al Bilancio della Capitale, il quarto in un anno, dipende dall’incapacità della giunta guidata da Virginia Raggi di far fronte alla crisi dell’Atac, la più grande partecipata dei trasporti d’Italia, ormai a un passo dal crac (secondo il rapporto dell’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli, da sola produce il 30 per cento di tutto il deficit nazionale nel settore). Poche settimane fa si era dimesso, dopo soli pochi mesi di incarico, il dg Bruno Rota...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.