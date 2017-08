Si chiama Matthäus il vero modello tedesco che Renzi dovrebbe seguire

Vi ricordate Lothar Matthäus? Quando la politica avrà completato la sua breve parentesi estiva, è assai probabile che al ritorno delle vacanze molti parlamentari, e molti leader di partito, saranno impegnati a rispondere a una domanda che riguarda un tema che ha perseguitato l’intera legislatura e che c’è da scommettere che Silvio Berlusconi proverà a far tornare di attualità: la cambiamo o no questa legge elettorale? E in particolar modo, lo vogliamo fare o no questo benedetto modello tedesco? La...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.