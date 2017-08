De Magistris con Maduro (tutto torna)

Finora, nella comunità internazionale, non sono stati molti i paesi che hanno riconosciuto la stretta autoritaria del regime venezuleano, pochissimi se si considerano quelli democratici. Nell’elenco di stati che hanno sottoscritto la dichiarazione in “appoggio al Venezuela bolivariano e in rifiuto di qualunque forma di intervento straniero nei suoi affari interni” ci sono Cuba, l’Iran, il Vietnam, la Corea del nord e poi Bielorussia, Laos, Eritrea, Guinea, Zimbabwe, Siria, Sudan, Burundi, Gibuti e i paesi del Golfo. A teocrazie, regimi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.