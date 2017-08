Scusi signor Casaleggio, noi in Spagna non capiamo: a lei chi l'ha eletta?

Davide Casaleggio è arrivato a Roma e ha presentato alla stampa estera la piattaforma Rousseau. Il giornalista spagnolo Eusebio Val Mitjavila, che scrive per La Vanguardia, gli ha spiegato che "a volte all'estero abbiamo un po' di difficoltà a capire il Movimento 5 stelle". E gli ha chiesto due cose: "Lei ha parlato di un nuovo modo di fare politica, di democrazia diretta. Ma a lei chi l'ha eletta? Non so se c'è stata una votazione, un assemblea... Chi l'ha eletta in un ruolo così importante nel Movimento?". "La seconda domanda è: la piattaforma Rousseau viene gestita da una ditta privata o da un movimento?"

Casaleggio risponde ripercorrendo la storia del "servizio" offerto dalla Casaleggio associati al M5s e infine aggiunge: "Il mio ruolo è sempre stato di supporto al Movimento, non ho cariche elettive e non chiedo uno stipendio al M5s".