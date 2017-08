A Boldrini non piace il Dibba-show. Espulso dall'Aula

È finita con la “maestra” Laura Boldrini costretta ad espellere dall'Aula il più indisciplinato dei suoi “alunni”: il grillino Alessandro Di Battista. Anzi, per la precisione finisce con il gruppo del M5s che, in polemica con il presidente della Camera, abbandona l'emiciclo e accusa Boldrini di voler far naufragare, in accordo con gli altri partiti, il testo che cancella i vitalizi.

Tutto succede nel pomeriggio quando due ordini del giorno M5s, uno sui vitalizi e uno sul trattamento pensionistico dei parlamentari, vengono bocciati. Un atteggiamento “ostile” che spinge i grillini ad uscire dall'Aula mentre il capogruppo, Simone Valente, spiega: “Ancora una volta i partiti e anche la presidente, che è complice, rimandano a nuova data. Ora ci sono loro, ma tra un anno ci saremo noi e, allora faremo di tutto per cambiare sui temi dei vitalizi e del trattamento pensionistico”.

Poco prima era andata in scena la “sceneggiata” con scambio di offese più o meno gravi. E Di Battista che, alla fine di un diverbio piuttosto acceso, era stato espulso dall'Aula.