Dema-gogia

A Napoli la rivoluzione non è un pranzo di gala, ma un viaggio in taxi. Sempre più caro. Secondo quanto previsto dal nuovo piano comunale sono scattati rincari delle tariffe che arrivano fino al 25 per cento: aumentano le corse ordinarie, aumentano quelle festive e notturne, aumenta del 50 per cento il costo della prenotazione telefonica con il radiotaxi e cambiano gli scatti del tassametro (ogni 48 metri e non più ogni 60, ogni 8 secondi e non più ogni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.