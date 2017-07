Clientelismo a Cinque stelle

Roma. Bruno Rota, ormai ex direttore generale, non sarà costretto a rischiare di macchiare il suo curriculum con un fallimento nell’azienda dei trasporti di Roma (Atac) e il M5s non dovrà affrontare i malumori dei circa dodicimila impiegati di questo carrozzone che, con il suo debito di 1 miliardo e trecentocinquanta milioni di euro, in qualsiasi città del mondo sviluppato sarebbe già con i libri contabili in tribunale. L’allontanamento di Rota, reso ufficiale ieri pomeriggio, conveniva a tutti gli attori...

