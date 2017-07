La politica ai tempi dell’anticasta

Roma. “I nuovi parlamentari saranno eletti in libertà provvisoria”. Maurizio Bianconi, deputato del gruppo misto, ex tesoriere del Pdl, ex fittiano, aretino dalla battuta affilata, dice che la prossima campagna elettorale per le Politiche sarà un disastro, fra soldi che non ci sono, soldi che servirebbero e, al Senato, collegi immensi grandi quanto le regioni, nei quali gli aspiranti detentori di scranno a Palazzo Madama dovranno far la spola fra un confine e l’altro. Per non parlare delle vicende giudiziarie....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.