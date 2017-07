I tormenti di Pisapia

I dubbi tormentano Giuliano Pisapia. Il “leader riluttante”, come lo ha definito Gad Lerner, suo consigliere e amico, è sempre meno convinto di questo “matrimonio” con Mdp-Aricolo21. L’ex sindaco di Milano ha interpretato la reazione furente degli scissionisti del Pd al suo abbraccio con la sottosegretaria Maria Elena Boschi come un tentativo preventivo di mettergli la mordacchia e di condizionarne l’autonomia. Perciò in questi giorni Pisapia sta meditando seriamente e con grande tormento sull’opportunità di scendere in campo. Qualche caro...

