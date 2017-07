Roma. Il Conte Max candidato in Parlamento? Ma no, perché limitarsi a un seggio qualunque di Gallipoli. D’Alema deve essere quantomeno candidato premier. Aumentano le adesioni all’appello del Foglio per lanciare la candidatura del cofondatore di Articolo1-Mdp alla guida della sinistra italiana. Arriva anche la firma “pesante” di Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano: “La rottamazione renziana è stata selettiva, a senso unico e verso la componente ex comunista è stata feroce”, dice Penati al Foglio. “Io però...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.