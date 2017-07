La lotta giusta contro l'estremismo umanitario

La frase ‘aiutarli a casa loro’, se non si dice come e quando e con quali risorse precise, rischia di non bastare e di essere un modo per scrollarsi di dosso le responsabilità”. Le parole molto dure messe in fila ieri dal segretario generale della Cei Nunzio Galantino (parole indirizzate al governo e al segretario del Pd) dimostrano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che per mettere a fuoco il senso dello scontro politico e culturale relativo alla famigerata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.