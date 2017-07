Caos a sinistra. Pisapia si fa da parte e Bersani si smarca dal governo

Roma. “Non penso nemmeno lontanamente di candidarmi alle prossime elezioni”, ha detto a una platea disorientata Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e fondatore di Campo progressista. “Adesso ho un impegno a cui credo ma non ho incarichi istituzionali e non ambisco a nessun ruolo”, ha aggiunto. Con il passo di lato di Pisapia non solo tramonta definitivamente la sua idea di costruire un “nuovo Ulivo” insieme al Pd di Renzi, ma aumentano le difficoltà per federare le sinistre a...

