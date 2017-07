PieroAngelaSenatore

Sul Foglio di sabato 1 luglio, il direttore Claudio Cerasa ha lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché nomini Piero Angela senatore a vita. “Se l’Italia del buonsenso politico trovasse un istante, durante l’estate, per mettere a fuoco l’articolo 59 della nostra Costituzione”, ha scritto Cerasa, “si renderebbe rapidamente conto che in questa complicata e delicata fase in cui vive il nostro paese, tra i cittadini ‘che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario’ ce ne sarebbe uno che più di molti altri meriterebbe di essere scelto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come prossimo senatore a vita e che sarebbe bene affiancasse con rapidità Elena Cattaneo, Carlo Rubbia, Renzo Piano e Giorgio Napolitano, prendendo il posto del grande e purtroppo scomparso Claudio Abbado. Il nome giusto su cui scommettere oggi e sul quale varrebbe la pena di organizzare una grande campagna trasversale di buonsenso culturale è quello di Piero Angela”. All’appello di buon senso lanciato dal Foglio hanno aderito tantissime personalità, online e non solo, e pure tanti lettori, che ci hanno scritto e continuano a scriverci. In questa pagina trovate alcune delle lettere che sono arrivate. Ma continuate a scriverci, per aderire al nostro appello rivolto al capo dello stato, all’indirizzo angelasenatore@ilfoglio.it.

Piero Angela senatore a vita sarebbe un segnale positivo per l’Italia del “realismo” politico.

Alberto Bianchi

Fabio Casali

Luca Ferrari

Ivan Tegon

Anna Bertorelle

Michele Magno

Mario Pagnini

Mirko Fabbri

Cari signori, Sono uno studente del Politecnico di Milano, vi scrivo per sostenere la proposta di Piero Angela come senatore a vita. Ho sempre ammirato il suo modo di fare informazione, la sua pacatezza e la sua immensa cultura, e in un certo senso mi sembra di volergli sinceramente bene. Sperando che questo appello al Presidente possa in qualche modo funzionare, cordiali saluti

Luigi Mazzer

Fabio Ragni

Caterina Caselli

Pietro Milazzo

Mauro Carrannante

Claudio Pasolini

Oscar Zigiotti

“La democrazia non può basarsi sull’ignoranza dei problemi”. “La scienza ha regole che vanno rispettate: devi dimostrare ciò che dici”. Parole sante. Come suggerisce Cerasa, il significato di questa nomina sarebbe forte e chiaro.

Marco Airoldi

Egr. Presidente Mattarella, Piero Angela è responsabile della mia prima formazione scientifica e così è stato per milioni di italiani per cui incarna, da dipendente di un servizio pubblico, una delle personalità che ha contribuito maggiormente dell’attuazione dell’ art. 9 della Costituzione. Per questo desidero ardentemente che sia nominato senatore a vita.

Iacopo Lazzareschi Cervelli

Alessandro Bellini

Salvo Toscano

Giovanni Bellini e Nicoletta Gagliano

Francesca R. Valente

Francesco Marigliano Caracciolo

On. Alfredo Comis

Corrado Valfrè di Bonzo

Gloria Dondéro

Beppe e Raffaella Viganò

Vincenzo Tabacco

Credo che in pochissimi, oltre a Piero Angela, meriterebbero ad oggi il titolo di Senatore a Vita. Piero Angela spicca su tutti per la sua attività di divulgazione, che da interessantissima negli ultimi tempi è divenuta pure coraggiosa: coraggiosa perché l’avanzata di pseudoscienze, post-verità varie e calunnie anti-scientifiche pressa sempre di più sulla scienza, raccoglie sempre maggiori consensi di persone che, rifiutando il metodo scientifico, rifiutano anche il principio di discussione civile, di verifica dei fatti, di adesione a prove effettive. Voglio Piero Angela Senatore a Vita: non si può evitare di dare un segnale forte al Paese in difesa della Scienza, non si può concedere tal meritato riconoscimento ad un grande divulgatore come Angela. Grazie a voi del Foglio, come sempre siete un esempio e avanguardia di grandi battaglie (come quella a favore di Israele), spero che questa vostra iniziativa abbia successo.

Guido Calosi

Gabriele Zaniboni

Gianfranco Trombetta

Andrea Jarach

Vincenzo Alagni

Michele Ferraudo

Spett. le Direttore, rispondo al vostro appello con gioia. Ho grande ammirazione per Angela, fin da bambino. Ho letto di recente l’autobiografia scritta per il suo 90mo anno di vita: in questa non di rado le sue riflessioni, partendo da qualsiasi tema, terminano in giudizi sulla nostra società da sempre a un passo dal più pericoloso mutamento, eppure stagnante da mezzo secolo nella palude della burocrazia e delle scaramucce tra le parti. Questo dimostra di Angela l’immortale interesse di educare, soprattutto i giovani ai quali ha sempre dedicato i consigli più saggi. Mi pare quindi la vostra un’iniziativa azzeccatissima. Insieme a voi chiedo al Presidente della Repubblica di eleggere Piero Angela senatore a vita. Nella speranza che l’interessato non rifiuti... Cordialmente,

Stefano Mozzetta

Michele Pileri

Gian Franco Brusco

Leone Fera

Lorenzo Carota

Maria Cornaggia

Raimondo Villano

Michele Draghetti

Gian Paolo Dulbecco

Scriveva Manzoni, nei Promessi Sposi, che il buon senso esiste sempre, anche quando sta nascosto per paura del senso comune. Piero Angela non si è mai nascosto e non ha mai avuto paura di difendere il buon senso contro il senso comune, diffondendo messaggi e cultura pro-scienza, pro-ricerca, pro-mercato e pro-libertà. Per questi meriti e per molti altri, Piero Angela sarebbe dovuto essere Senatore a vita da decenni: come ci ricorda il Foglio, però, non è mai troppo tardi per recuperare il tempo perso. Raccolga il nostro appello, Presidente Mattarella: glielo chiede il buon senso di questo Paese.

Giuseppe Portonera

Diego Veronelli

Mario Carzana

Paola Gariglio

Gianluca Velli

Roberto Arditti

Elena Camilli

Simona Suozzo

Tony Temil

Stefania Piccin

Federico Pietra

Marcello Tellini

Melchiorre Saraceno

Mattia Oliva

Gianni Di Fonzo

Edoardo Cecchinato

Annalisa Gobesso

Riccardo Colletta

Mario Pontiroli

Edoardo Corò

Maurizio Menni

