Roma. “Il tema oggi non è riproporre formule alchemiche come il centrosinistra nella sua versione ulivista o addirittura dell’Unione. Per questo motivo sono stato e sarei contrario a una legge elettorale come il Porcellum, che aveva il premio alla coalizione. La questione è la prospettiva del Pd, principale soggetto della sinistra di questo paese, e l’alleanza di popolo attraverso cui realizzarla”. Il modello che piace molto a Repubblica e dintorni, non è insomma convincente: Gennaro Migliore, deputato del Pd, sottosegretario...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.