Fassino ci spiega perché il Pd deve cambiare le sue priorità

Roma. Piero Fassino, ex segretario dei Ds ed ex sindaco di Torino, ma sopratutto tra i fondatori del Pd, lo dice chiaramente: “La leadership di Matteo Renzi – spiega al Foglio – non è in discussione”. C’è però un’esigenza, chiarisce, di “riorientamento delle priorità del Partito democratico”, finora troppo impegnato in discussioni sì importanti, come la riforma costituzionale, la legge elettorale e le alleanze, ma non abbastanza importanti per la vita delle persone. Procediamo con ordine. Il voto delle...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.